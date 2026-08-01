في بغداد.. توجيه للزائرين على طريق (يا حسين)

وقال وكيل للشؤون الفنية علي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "أمانة كثفت جهودها الخدمية ضمن خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال توجيه الواقعة على محور طريق (يا حسين) بتقديم أفضل الخدمات للمواكب الحسينية والزائرين"، لافتاً الى أن "أمين بغداد وجه الدوائر البلدية المنتشرة على محور طريق (يا حسين) بتسخير جهودها لخدمة الزائرين والمواكب وتوفير الاحتياجات الخدمية المطلوبة".وأضاف أن "الأمانة تعمل على توفير مياه الإسالة والمياه الصالحة للشرب للزائرين وأصحاب المواكب، فضلاً عن رفع النفايات المتراكمة على طول الطريق".وأشار إلى أن "أمانة بغداد أقامت موكباً خاصاً بها يتضمن برامج توعوية تهدف إلى حث الزائرين وأصحاب المواكب على الاهتمام بالنظافة والمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على جمالية المكان".