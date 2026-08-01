خطوات استرجاع مبالغ التقديم على قرعة الحج الإلكترونية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "خطوات استرجاع مبالغ التقديم على قرعة الإلكترونية تبدأ بالدخول إلى رابط الخدمة عبر بوابة أور، وهو:وذكرت ان "ذلك يستمر لمدة 10 ايام اعتبارا من اليوم السبت 1 آب 2026، ثم التوجه إلى خدمات للحج والعمرة في تطبيق سوبر كي واختيار خدمة استرجاع مبلغ تسجيل الحج، ليتم إدخال رقم الطلب المكوّن من (10) أرقام ورقم الهاتف المرتبط به، ومن ثم استكمال إجراءات التحقق من الهوية عبر التقاط صورة شخصية وفق التعليمات الظاهرة داخل التطبيق".وأضافت "بعد إكمال إجراءات التحقق بنجاح، سيظهر إشعار يفيد باستلام الطلب وإحالته إلى المراجعة، على أن يتم إشعار المواطن بعد إعادة المبلغ إلى حسابه في أقرب وقت".وأكدت الهيئة أن "جميع إجراءات الاسترجاع مجانية وتتم إلكترونياً بالكامل"، داعية المواطنين إلى "الالتزام بالمنصات الرسمية وعدم التعامل مع أي روابط أو جهات غير معتمدة".وأكدت "في حال مواجهة أية مشكلة في استخدام للهيئة العليا للحج والعمرة، فأن فريق الدعم الفني في جاهز للمساعدة عبر الهاتف 5995".