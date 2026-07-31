بحادثين منفصلين.. شابان ينهيان حياتهما شنقاً في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "شاباً تولد 2010 اقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل داره ضمن منطقة الكمالية".وفي حادث اخر، اشار المصدر الى ان "شاباً اخر تولد 2002 اقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة سلك معلق في احد غرف داره ضمن شرق العاصمة".وتابع انه "تم فتح تحقيقاً بالحالتين اعلاه لمعرفة الملابسات".