العزم في ذكرى أحداث البارزانيين: جريمة بشعة تدعونا لتعزيز التعايش ووحدة العراقيين

وذكر للتحالف في بيان ورد لـ ، أنه "في الذكرى الثالثة والأربعين لأحداث البارزانيين، يستحضر تحالف العزم هذه الصفحة المؤلمة والجرائم البشعة وما خلفته من ضحايا ومعاناة، بوصفها جزءاً من الذاكرة الوطنية العراقية التي تستدعي التأمل واستحضار الدروس والعبر".وأضاف البيان أن "ما مر به العراقيون بمختلف مكوناتهم من أحداث مؤلمة ينبغي أن يكون دافعاً أساسياً لتعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي، والعمل المشترك لتجاوز آثار الماضي وبناء مستقبل واعد يقوم على احترام الحقوق وسيادة القانون".وشدد التحالف على "أهمية تعزيز وحدة العراقيين وتكاتفهم، والمحافظة على الاستقرار المتحقق، واعتماد الحوار والتفاهم أساساً لمعالجة القضايا الوطنية كافة، بما يخدم وشعبه بمختلف أطيافه"، خاتماً بالترحم على أرواح الشهداء والأمن والاستقرار للعراق وشعبه.