‏ بالفيديو.. حريق كبير في حقل الاحدب النفطي

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم في حقل الاحدب النفطي بمحافظة "، مبينا ان "الدخان غطى سماء المنطقة".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وباشرت بعملية الاخماد".