بالفيديو.. رباع روسي يسحب ملعبا لكرة القدم ويدخل موسوعة غينيس

ووفقا لوسائل إعلامية فأن "تحريك ملعب كرة القدم في العادة يتم بواسطة الآلات المخصصة لذلك".وذكرت ان "فوفك قام بذلك بمفرده، حيث جر ملعب " أرينا" لمسافة 4.05 أمتار في 81 ثانية فقط، محطماً بذلك الرقم القياسي العالمي"، مشيرة الى انه "تحمل حوالي 1,500 طن من الحمولة".