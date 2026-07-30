اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل

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السومرية نيوز ـ محلي



افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات الواقعة على طريق كركوك في محافظة أربيل، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

