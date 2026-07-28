برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي

وذكر بيان لمكتب ، انه "تناول الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وتركيا، والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين".واستعرض الاجتماع "الآليات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة في سبيل رفع مستويات التعاون، وتنمية البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في ضوء توجيهات رئيس الخاصة بالانفتاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة البينية مع ".