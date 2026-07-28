شاهد بالفيديو.. سفن تنتظر قرب مضيق هرمز

وتأتي المشاهد في ظل قيود وإجراءات تفرضها على حركة السفن عبر المضيق، بالتزامن مع الحصار البحري الأمريكي المفروض على حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها.وقالت ، إن "طهران ومسقط أجرتا جولات من المحادثات الفنية بشأن مبادئ وآليات ضمان المرور الآمن للسفن عبر ، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأضافت أن "المشاورات لا تزال مستمرة"، مؤكدة أنه "لم يطرأ تغيير على وضع حركة الملاحة عبر المضيق".كما أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان سابق أن بعض السفن التجارية عبرت مسارات غير منسقة مع طهران، مع إطفاء أو التلاعب بإشارات أنظمة التتبع، معتبرة أن هذه الممارسات قد تهدد سلامة الملاحة وتعرقل جهود تنظيم المرور الآمن عبر المضيق.من جانبها، أعلنت أن قواتها استأنفت، في 14 تموز، حصار حركة السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها. وقالت إن الحصار يستهدف السفن المتجهة إلى أو القادمة منها، بينما تواصل القوات الأمريكية، وفق بيانها، دعم حركة السفن الأخرى التي لا تنتهك إجراءات الحصار.ويُعدّ مضيق هرمز، الممر الملاحي الضيق الذي يربط بالأسواق الدولية، محور هذه الأزمة.وفي الظروف العادية، يمرّ عبر هذا المضيق ما يُقارب خُمس النفط السائل في العالم.وأدت المعارك والقيود المفروضة على الشحن والمخاوف من وقوع المزيد من الهجمات إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ورفع تكاليف التأمين والنقل، وإحداث اضطرابات في أسواق .