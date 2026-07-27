مئات الأشخاص يغطون أجسادهم بالوحل بالهند.. ماذا تعرف عن مهرجان كريشنا التاريخي؟

ويجذب هذا التقليد آلاف الزوار سنويًا لما يحمله من رمزية دينية وتراثية تعود إلى مئات السنين.ويؤمن المشاركون بأن التلطخ بالوحل يرمز إلى التواضع والتطهر والارتباط بالطبيعة، كما يجسد قيم المساواة بين الناس، إذ تختفي الفوارق الاجتماعية عندما يغطي الوحل الجميع. وتُقام هذه الطقوس وسط أجواء احتفالية تتخللها الأناشيد الدينية، والرقصات الشعبية، والصلوات الجماعية، إلى جانب عروض فلكلورية تعكس التنوع الثقافي للهند.ويُعد الاحتفال جزءًا من سلسلة المهرجانات التي تُنظم تكريمًا لكريشنا، أحد أبرز الشخصيات في الديانة الهندوسية، حيث تختلف مظاهر الاحتفال من منطقة إلى أخرى، وتشمل في بعض الأماكن إقامة مواكب دينية، وأهرامات بشرية، ومسابقات تقليدية، وطقوسًا تراثية توارثتها الأجيال عبر الزمن.ولا يقتصر المهرجان على البعد الديني فحسب، بل يمثل أيضًا مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية والحفاظ على التراث الشعبي، كما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية، إذ يتوافد الزوار والمصورون من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذه المشاهد الفريدة التي تعكس تنوع التقاليد وثراءها الحضاري.ويؤكد منظمو الاحتفال أن استمرار هذه الطقوس عبر الأجيال يعكس تمسك المجتمع المحلي بإرثه الثقافي والديني، وحرصه على نقل هذه العادات إلى الأجيال الجديدة، باعتبارها جزءًا من الهوية التاريخية للهند.