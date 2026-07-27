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نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات
ترندات
السومرية نيوز – محلي
نظم محامو العراق، بمشاركة ممثلين عن شركات النقل ونقابة الحقوقيين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات، رفضا لقرار يقضي بمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال رسالة تبليغ مسبقة.س
2026-07-27 | 04:01
2026-07-27T04:01:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات
172 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نظم محامو
العراق
، بمشاركة ممثلين عن شركات النقل ونقابة الحقوقيين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى
وزارة التجارة
ودائرة مسجل الشركات، رفضا لقرار يقضي بمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال رسالة تبليغ مسبقة.س
وقالت نقيب المحامين،
أحلام اللامي
، إن "
الحكومة العراقية
لم تستجب لجميع الدعوات السابقة التي طالبت بإلغاء القرار، لما يشكله من تهميش لدور المحامين، فضلا عن تسببه في عرقلة العمل وتأخير إنجاز معاملات المواطنين والشركات".
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