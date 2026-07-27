نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات



– محلي



نظم محامو ، بمشاركة ممثلين عن شركات النقل ونقابة الحقوقيين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى ودائرة مسجل الشركات، رفضا لقرار يقضي بمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال رسالة تبليغ مسبقة.س



وقالت نقيب المحامين، ، إن " لم تستجب لجميع الدعوات السابقة التي طالبت بإلغاء القرار، لما يشكله من تهميش لدور المحامين، فضلا عن تسببه في عرقلة العمل وتأخير إنجاز معاملات المواطنين والشركات".