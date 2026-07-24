بالفيديو.. قصف على أربيل واعمدة الدخان تتصاعد

وقال المصدر لـ ، ان "قصف جوي استهدف عدد من مناطق صباح اليوم، ما أدى الى تصاعد أعمدة الدخان".وأضاف انه "لم تعرف حتى الان حجم الاضرار او الخسائر التي خلفها القصف".