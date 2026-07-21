سوريا تعلن احباط تهريب 226 قنبلة الى لبنان

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، ان "أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلةً من نوع RGC، داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي ".وأضافت ان "القنابل كانت مخبّأةً بإحكام ضمن مخابئ سرية في السيارة".