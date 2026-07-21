قرب الحدود العراقية الجنوبية.. ايران تحشد قواتها (فيديو)

ووفقا لوسائل اعلام فان هذه "التحشيدات البرية الإيرانية هي باتجاه مدينة المحاذية للعراق".فيما رجحت أن "الساعات المقبلة قد تشهد عملية تكتيكية سريعة تستهدف ".