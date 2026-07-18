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القبض على متهمين أطلقا النار في الهواء بعد تداول مقطع فيديو ببغداد
ترندات
أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان العيارات النارية في الهواء.
2026-07-18 | 12:06
2026-07-18T12:06:43+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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القبض على متهمين أطلقا النار في الهواء بعد تداول مقطع فيديو ببغداد
317 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان العيارات النارية في الهواء.
وقالت القيادة في بيان، إن مفارز قسم شرطة الشعلة بالتعاون مع قاطع نجدة الشعلة تمكنت من تحديد هوية المتهمين والوصول إليهما وإلقاء القبض عليهما.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.
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