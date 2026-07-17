مصرع واصابة 4 ضباط في حادث بصلاح الدين (فيديو)

وقال المصدر لـ ، ان "سيارة تقل أربعة ضباط تعرضت الى حادث سير في قضاء بمحافظة ، ما أدى الى احدهم واصابة الثلاثة الاخرين بجروح".وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".