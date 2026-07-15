خليل البنية لـ السومرية: شركات الطاقة الأمريكية تخدم العراق والرقابة على المصارف ضرورة قصوى

وقال البنية في حديث خاص للسومرية من ، إن "الشركات النفطية الامريكية ستسهم في ضمان عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز وتصديرهما بما يحفظ حقوق ، فضلاً عن الحد من الفساد وعمليات تهريب وسرقة النفط والغاز التي شهدها البلد خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "أي استثمار أجنبي في العراق يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "المصارف تمثل ركناً أساسياً في دعم البيئة الاستثمارية".وأوضح البنية أن "بعض المصارف الاهلية تأسس وأدار أعماله كانت وفق الأطر القانونية وتعليمات ، فيما اتجهت مصارف أخرى، إلى الاعتماد على شراء العملة الأجنبية والمتاجرة بها بدلاً من ممارسة دورها المصرفي الحقيقي".واشار البنية الى ان " ، المملوك لسعد البنية، تاسس بشكل غير قانوني وارتكب مخالفات وفساد وصلت إلى سرقة أموال المودعين”، مؤكداً أنه "قدم قبل نحو شهرين شكوى إلى البنك المركزي العراقي تتضمن، بحسب قوله، تفاصيل عن آليات تهريب الأموال".ودعا البنية البنك المركزي العراقي ورئيس الوزراء إلى "تشديد الرقابة على المصارف الأهلية ومتابعة التزامها بالتعليمات والقوانين، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويدعم البيئة الاستثمارية في البلاد".