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بالفيديو.. أهالي زوطر الغربية اللبنانية يدخلون بلدتهم واثار الدمار واضحة

ترندات

2026-07-25 | 05:12 2026-07-25T05:12:34+00:00
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بالفيديو.. أهالي زوطر الغربية اللبنانية يدخلون بلدتهم واثار الدمار واضحة

133 شوهد

السومرية نيوز – دولي
دخل أهالي الجزء الغربي من بلدة زوطر إلى بلدتهم، بعدما انتظروا لأيام السماح لهم بالدخول من قبل الجيش اللبناني، وذلك عقب أشهر من النزوح.

وتظهر اللقطات المصورة الأهالي وهم يسيرون في شوارع البلدة المحاطة بالركام من كل جانب، كما تُظهرهم وهم يتفقدون منازلهم المدمرة في البلدة، بالإضافة إلى مشاهد لمركبات عسكرية تابعة للجيش اللبناني داخل البلدة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بـ"بدء دخول أهالي زوطر الغربية إلى البلدة بمؤازرة الجيش وسط ازدحام كثيف"، مشيرة إلى أن "دخول الأهالي سُمح به لتفقد منازلهم في الحي الغربي والحي الشمالي فقط، دون الإقامة في البلدة".
ووفقًا للوكالة، فقد "تم تنظيم دخول مواكب من خمس سيارات في كل دفعة، وبعد تفتيشها، على ألّا يُسمح بالدخول إلى الأحياء المحاذية لبلدة زوطر الشرقية المحتلة".
كما ذكرت الوكالة أن فرق الإسعاف انتشلت ثلاثة جثامين من داخل بلدة زوطر الغربية خلال عملها هناك.
وتُعد زوطر الغربية أول منطقة تجريبية ضمن اتفاق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، حيث بدأ الجيش اللبناني الانتشار فيها يوم الثلاثاء تمهيدًا لعودة الأهالي، فيما زارها رئيس الوزراء نواف سلام يوم الأربعاء ووضع العلم اللبناني بين الركام.
وكانت الولايات المتحدة، التي ترعى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قد أعلنت بدء تنفيذ المناطق التجريبية عقب نتائج الجولة السادسة من المباحثات في روما بين الأطراف الثلاثة: اللبناني، والأمريكي، والإسرائيلي. وينص الاتفاق على تولي الجيش اللبناني مسؤولية السيطرة تدريجيًا على أجزاء من جنوب لبنان، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل.
وبموجب الاتفاق، يُفترض أن ينشر الجيش اللبناني قوات إضافية في الجنوب، وأن يعمل على تفكيك البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" ومنع عودته إلى المنطقة، فيما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعم الجيش اللبناني.
في المقابل، رفض حزب الله الاتفاق، واصفًا إياه بأنه "مهين"، وحذر من أن "أي محاولة لنزع سلاحه بالقوة قد تؤدي إلى اندلاع صراع أهلي"، مؤكدًا أنه سيواصل عملياته.


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