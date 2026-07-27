بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في بابل

– امني

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدية لطائرة مسيرة سقطت شمال .

ووفقا للفيديو فان الطائرة سقطت في منطقة زراعية دون ان تسبب اية خسائر بشرية او اضرار مادية.

فيما اكد مصدر امني ان "قوة من الدفاع المدني وصلت الى مكان سقوط الطائرة، وقامت باخماد النيران التي اندلعت فيها دون اية خسائر".