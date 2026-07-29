بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء

– امني

تنشر نيوز، مقطع فيديو لما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات في وكربلاء.

واظهرت المقاطع حجم الاضرار والدمار الذي لحقر في قصف المقرات.

ووفقا لهيئة فان القصف على مقرات الحشد اسفر عن استشهاد 20 منتسبا واصابة 32 مصابا.