بالفيديو.. زائر يوجه مناشدة الى الكربلائي بعد الاعتداء عليه من امن العتبات

– محلي

وجه احد الزائرين الى ، اليوم الجمعة، مناشدة الى ممثل المرجعية الدينية بعد الاعتداء عليه من امن العتبات.

وقال الزائر في مقطع فيديو تابعته ، "أوجه مناشدة الى ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ ، اني زائر طلعت من مشيا الى منذ 7 أيام ، حيث زرت (ع)، واليوم في كربلاء".

وأضاف "زرت الامام (ع) والامام الحسين (ع)، وانهيت صلاتي وخرجت، لدى خروجي من الامام الحسين (ع)، وجدت نحو 12 شخصا من امن العتبات يقومون بدفع المواطنين، حيث دفعوا رجلا مسنا واسقطوه ارضا"، مشيرا الى "انني توجعت للتكلم مع رجل الامن المعتدي الا انه انهال مع زملائه بضربي في وجهي وجسمي من دون أي سبب".

واكد "قاموا باقتيادي واخي الأكبر مني الى الإدارة وانهالوا علينا بالضرب"، مشيرا الى "انني لن اخرج من كربلاء الا واخذ حقي من المعتدين".