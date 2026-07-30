بالفيديو.. الزيدي يجري أول زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب

أجرى القائد العام للقوات المسلحة زيارة ميدانية إلى مقر .



وترأس اجتماعاً ضمّ للقوات المسلحة، ورئيس ، وعدداً من القادة والآمرين، واستمع إلى إيجاز مفصل قدّمه ، تناول سير الواجبات القتالية، ومستوى الجاهزية، والخطط المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز القدرات العملياتية.

الفيديو المرفق يتضمن تفاصيل الزيارة..