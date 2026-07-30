حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)

وذكر مراسل ، أن فرق الدفاع المدني تسارع الزمن وتواصل جهودها المكثفة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره بشكل أكبر داخل المخيم والمناطق المحيطة به.وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية، لم تسجل أي خسائر بشرية حتى الآن، في حين تواصل فرق الإطفاء عمليات الإخماد والتبريد في موقع الحادث للحد من الأضرار المادية.