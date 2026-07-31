مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "مستمر بتقديم خدماته المصرفية وفتح عدد من فروعه اليوم الجمعة وغدا السبت، لاستكمال إجراءات رفع رواتب موظفي دوائر الدولة وإنجاز المعاملات المتعلقة بها".وأكد المصرف أن "ملاكاته في الفروع والأقسام المعنية تواصل عملها خلال نهاية الأسبوع لضمان إنجاز جميع إجراءات رفع الرواتب".