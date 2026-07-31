الرصد الزلزالي يوجه رسالة بعد تسجيل هزتين في كركوك

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، ان "مدينة تعرضت مساء يوم الخميس وصباح اليوم الجمعة إلى هزتين ارضيتين بفارق زمني بلغ نحو 40 دقيقة، فيما بلغت قوة هزة الامس 3.7 درجات، واليوم 3.9 درجات".وأضاف ان "النشاط الزلزالي في كركوك يُعد طبيعياً ومستمراً نتيجة وقوعها ضمن حزام زاغروس الزلزالي، فضلاً عن وجود فوالق وطيات وتراكيب جيولوجية تسهم في حدوث الهزات الأرضية والشعور بها"، لافتا إلى أن "استمرار تسجيل الهزات الأرضية الخفيفة والمتوسطة في شمال يُعد أمراً طبيعياً ولا يدعو إلى القلق".ودعا المواطنين إلى "الاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية".