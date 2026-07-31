بداية آب لاهبة.. 12 محافظة تلامس وتسجل الـ50 مئوية بينها بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس سوم غد السبت سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا حارا على العموم مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا حارا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا حارا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".