هزة أرضية بقوة 3.7 درجات شرق كركوك

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجات وتم الشعور بها بوضوح من قبل المواطنين الساكنين قرب موقع الهزة".وأشارت الى ان "الهزة تبعد حوالي 30 كم شرق ".واهابت الهيئة بالمواطنين "الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والاشاعات والالتزام بالوصايا والارشادات الزلزالية".