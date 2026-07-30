الزيدي: الحكومة ماضية في رعاية جرحى القوات الامنية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571847-639210212200235292.jpg
الزيدي: الحكومة ماضية في رعاية جرحى القوات الامنية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم
محليات
2026-07-30 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
أكد القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، أن الحكومة ماضية في رعاية جرحى القوات الامنية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح
الزيدي
، أجرى، زيارة ميدانية إلى مقر
جهاز مكافحة الإرهاب
، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، ومتابعة احتياجات الجهاز ومتطلبات تطوير قدراته".
واستهلّ الزيدي الزيارة "بجولة في المعرض الخاص بالأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التابعة للجهاز، اطّلع خلالها على أحدث المنظومات والأسلحة والمعدات المستخدمة، واستمع إلى شرح عن إمكاناتها وفعاليتها في تنفيذ الواجبات القتالية والعمليات الخاصة".
وترأس القائد العام "اجتماعاً ضمّ
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وعدداً من القادة والآمرين، واستمع إلى إيجاز مفصل قدّمه
رئيس الجهاز
، تناول سير الواجبات القتالية، ومستوى الجاهزية، والخطط المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز القدرات العملياتية".
وخلال لقاء قادة ومقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب، أشاد رئيس مجلس الوزراء "بالدور البطولي الذي يضطلع به منتسبو الجهاز، مؤكداً أنهم كانوا وما زالوا عنواناً للشرف والفداء، ورسموا بتضحياتهم وشجاعتهم صورة
العراق
الجديد، وقدموا درساً في الوفاء والإخلاص للوطن، وكانوا اليد التي قصمت ظهر الإرهاب ودحرت عصاباته".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة المحافظة على الروح القتالية العالية التي يتميز بها مقاتلو الجهاز، وتعزيز قيم البطولة والانضباط والشجاعة بين صفوفهم"، مشدداً على أن "الحكومة ماضية في رعاية الجرحى وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، وأنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء الذين قدّموا أغلى التضحيات دفاعاً عن العراق وشعبه".
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "بالاهتمام المستمر باللياقة البدنية للمقاتلين، والعمل على توفير جميع احتياجات الجهاز من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، بما يعزز جاهزيته ويمكنه من أداء واجباته الوطنية بأعلى مستويات الكفاءة والاحتراف والمهنية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الزيدي يعلن من واشنطن: الحكومة ماضية في إنشاء صندوق التنمية
20:22 | 2026-07-15
الزيدي يؤكد حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية لفرض الاستقرار وحصر السلاح
12:32 | 2026-05-27
رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في تعزيز الاستقرار وإنهاء أي وجود للسلاح خارج سلطة الدولة
15:19 | 2026-07-16
الزيدي يستقبل وفداً من التيار الوطني الشيعي لبحث انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية
09:01 | 2026-05-30
الزيدي
القوات الامنية
مدير مكتب القائد العام
جهاز مكافحة الإرهاب
مكتب القائد العام
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
مكتب الإعلام
رئيس الجهاز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
40.11%
03:25 | 2026-07-29
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:25 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
أمن
22.83%
02:00 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
02:00 | 2026-07-29
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
محليات
21.75%
13:47 | 2026-07-28
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
13:47 | 2026-07-28
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
محليات
15.31%
07:28 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
07:28 | 2026-07-29
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
Live Talk
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
Live Talk
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
Live Talk
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
Live Talk
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
اخترنا لك
مواطنون يناشدون عبر السومرية: مستثمر الجزيرة يحاول الاستيلاء على أراضينا رغم امتلاكنا سندات عثمانية
13:11 | 2026-07-30
تأجيل اختبارات مدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية كلية بغداد إلى هذا الموعد
12:36 | 2026-07-30
هزة أرضية بقوة 3.7 درجات شرق كركوك
11:30 | 2026-07-30
محافظة جديدة تعطل دوام الاحد المقبل
10:32 | 2026-07-30
النقل: توزيع مليون و250 ألف قدح ماء و10 آلاف قالب ثلج لمواكب الأربعينية
09:10 | 2026-07-30
التعليم تعلن تمديد التقديم لاستمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة
08:40 | 2026-07-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.