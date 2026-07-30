الزيدي: الحكومة ماضية في رعاية جرحى القوات الامنية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، أجرى، زيارة ميدانية إلى مقر ، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، ومتابعة احتياجات الجهاز ومتطلبات تطوير قدراته".واستهلّ الزيدي الزيارة "بجولة في المعرض الخاص بالأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التابعة للجهاز، اطّلع خلالها على أحدث المنظومات والأسلحة والمعدات المستخدمة، واستمع إلى شرح عن إمكاناتها وفعاليتها في تنفيذ الواجبات القتالية والعمليات الخاصة".وترأس القائد العام "اجتماعاً ضمّ للقوات المسلحة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وعدداً من القادة والآمرين، واستمع إلى إيجاز مفصل قدّمه ، تناول سير الواجبات القتالية، ومستوى الجاهزية، والخطط المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز القدرات العملياتية".وخلال لقاء قادة ومقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب، أشاد رئيس مجلس الوزراء "بالدور البطولي الذي يضطلع به منتسبو الجهاز، مؤكداً أنهم كانوا وما زالوا عنواناً للشرف والفداء، ورسموا بتضحياتهم وشجاعتهم صورة الجديد، وقدموا درساً في الوفاء والإخلاص للوطن، وكانوا اليد التي قصمت ظهر الإرهاب ودحرت عصاباته".وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة المحافظة على الروح القتالية العالية التي يتميز بها مقاتلو الجهاز، وتعزيز قيم البطولة والانضباط والشجاعة بين صفوفهم"، مشدداً على أن "الحكومة ماضية في رعاية الجرحى وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، وأنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء الذين قدّموا أغلى التضحيات دفاعاً عن العراق وشعبه".ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "بالاهتمام المستمر باللياقة البدنية للمقاتلين، والعمل على توفير جميع احتياجات الجهاز من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، بما يعزز جاهزيته ويمكنه من أداء واجباته الوطنية بأعلى مستويات الكفاءة والاحتراف والمهنية".