محافظة جديدة تعطل دوام الاحد المقبل

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ ، انه "لمقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى توجيهات المحافظ، تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، في كافة دوائر الدولة في ".وتابع: "وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن اجل فسح المجال امام الموظفين للمشاركة في زيارة أربعينية الامام الحسين (ع) ولما تمثله هذه المناسبة من قدسية في نفوس المؤمنين".