مجلس الديوانية يعلن ضبط مسؤول الحسابات بديوان المحافظة بتهم الرشوة والاختلاس

وقال المجلس، إن "قوة أمنية مشتركة من خلية الاستخبارية وقوات (SWAT) ومكتب تحقيقات ، تمكنت من ضبط مسؤول في بديوان المحافظة، بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة والاختلاس"، بحسب .وأضاف المجلس، أن "العملية الأمنية أسفرت أيضاً عن ضبط موظفين آخرين، على خلفية ارتكابهم جريمة هدر بالمال العام".