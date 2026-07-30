العدل تعلن نصب 240 كابينة اتصال في سجن التاجي المركزي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د. الرامية الى تعزيز المعايير الانسانية والاصلاحية داخل المؤسسات الاصلاحية، اعلنت وزارة العدل نصب 240 اتصال في سجن المركزي، بالتعاون مع ، بهدف دعم التواصل المباشر بين النزلاء وذويهم، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الانسان ويعزز برامج الاصلاح والتأهيل".وتابعت، انه "تأتي هذه الخطوة استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال، بعد نصب اجهزة الاتصال داخل القواطع السجنية، حيث جرى اعتماد جداول زمنية منظمة تضمن اتاحة الفرصة لجميع النزلاء لاجراء الاتصالات مع ذويهم بانسيابية وعدالة، وبما يسهم في تنظيم الية الاستخدام داخل السجن".