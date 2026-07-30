الدفاع المدني يُنقذ ثلاثة عمال جراء انهيار سكلة بناء في بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الإنقاذ توجهت إلى محل الحادث بالسرعة القصوى، حيث تبين وجود العمال الثلاثة محاصرين، وباشرت الفرق المختصة مهام الإنقاذ باستخدام معدات القطع والفصل الهيدروليكية، بالتزامن مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانياً، قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".وتابعت، انه" لم يتم تسجيل أي حالات وفيات جراء الحادث بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة فرق الدفاع المدني".