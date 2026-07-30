خطط استثنائية.. استنفار خدمي وأمني شامل لمواكبة زيارة الأربعين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق للإطار التنسيقي بعد الضربات التي استهدفت العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطط استثنائية.. استنفار خدمي وأمني شامل لمواكبة زيارة الأربعين

محليات

2026-07-30 | 05:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطط استثنائية.. استنفار خدمي وأمني شامل لمواكبة زيارة الأربعين
المصدر:
الصباح
60 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أقامت الوزارات والأجهزة الخدمية والأمنية منظومة طوارئ متكاملة لمواكبة التوافد المليوني لزائري الأربعينية، حيث تضافرت جهود الملاكات الصحية والمؤسسات الخدمية وسلطات النقل والتشكيلات الأمنية بالتنسيق مع إدارات المحافظات، لتأمين الخدمات الطبية، والطاقة الكهربائية، والإنسيابية المرورية، وحماية طرق الزائرين المتجهين نحو كربلاء المقدسة على مدار الساعة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة استنفار كوادرها التخصصية في مختلف المؤسسات، حيث بيّن المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر، نشر مفارز طبية ومستشفيات ميدانية متنقلة وتوفير سيارات الإسعاف الفوري، إلى جانب تهيئة الطوارئ والمختبرات وتأمين الأدوية وتنظيم حملات للتبرع بالدم والتوعية الصحية.

وعلى صعيد الخدمات الفنية، رفعت وزارة الكهرباء حصة كربلاء المقدسة بالطاقة إلى 1200 ميغاواط مع تأمين التيار لأكثر من 15 ألف موكب حسيني، بينما واصلت التشكيلات الأمنية وهيئات النقل تنظيم حركة حشود الزائرين وتقديم الدعم اللوجستي المستمر عبر المحافظات لضمان إنسيابية وسلامة الزيارة المليونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن الوزارة استنفرت جميع ملاكاتها التخصصية في المؤسسات التابعة لها لتوظيف خدماتها إلى زائري مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة، مضيفاً أنه تمت تهيئة جميع مراكزها الصحية ومستشفياتها، فضلاً عن نشر مفارز طبية متنقلة على امتداد الطرق المؤدية إلى المحافظة،

وتوزيع فرق الإسعاف الفوري مع الأدوات والمعدات الطبية، ونشر مرابطاتها الميدانية بسياراتها التخصصية على محور محافظة النجف الأشرف.

وأشار إلى جاهزية المؤسسات الطبية والصحية لاستقبال الحالات التي قد ترد لها، من خلال تهيئة صالات الطوارئ ووحدات الأشعة والمختبرات، علاوة على رفدها بجميع احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية كافة، فضلاً نشر مستشفيات ميدانية متنقلة على طول طريق الزائرين بين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بما يضمن تقديم الخدمات الإسعافية والتوعية الصحية للزائرين على مدار الساعة.

وكشف البدر عن انطلاق حملات توعوية وإرشادية تُعنى بالجانب الصحي والطبي في جميع المواكب الحسينية المشاركة بمراسم الزيارة المليوينية، بالتزامن مع الأعمال المستمرة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة حالات المرضى من الزائرين السائرين على الأقدام والقادمين من جميع محافظات البلاد، علاوة على قيام بعض المراكز الصحية بحملات موسعة للتبرع بالدم، إسهاماً في الجهود المبذولة والحثيثة لتأمين رصيد يدعم الجهد اللوجستي الطارئ.

من جانبها باشرت وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (ع) المتضمنة استحداث خطوط نقل وتوزيع ضمن مناطق الفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية، وفقاً لما أفاد به المتحدث الرسمي باسمها الدكتور أحمد تركي جياد، بأن ملاكات الوزارة قامت ضمن خطة الزيارة بإنشاء خط (400 كي في) ممتد بين محطتي النجف والضفاف لزيادة السعة الاستيعابية للطاقة الكهربائية المجهزة لمحافظة كربلاء المقدسة من 180 إلى 200 ميغاواط، منبهاً بأن

الخطة شملت أيضاً نصب محطات متنقلة غرب محافظة كربلاء المقدسة لفكِّ الاختناقات بمنطقة الأطواق الثلاثة، فضلاً عن 100 محولة جهد و11 متنقلة، مع توزيع ألفي موظف من منتسبي الوزارة بين 40 وحدة صيانة، وتخصيص 250 آلية مجهزة بجميع المعدات في الأطواق الثلاثة لإجراء الصيانات الفورية على الطرق والمناطق المخصصة للزائرين.

وأكد جياد أنه تم تجهيز الكهرباء بشكل نظامي وآمن لـ15 ألف موكب، كما تم تعزيز جاهزية منطقة الفرات الأوسط من خلال نشر مفارز الصيانة على طريق (نجف - كربلاء) وفقاً لخطة تشغيلية متكاملة تغطي محاور الطريق الرئيسة بين المحافظتين ومناطق الخدمة الخاصة بالزائرين.

وإلى محافظة النجف حيث أوضح مدير بلديتها كرار مواش، أن الخطة الخدمية اعتمدت تقسيم مركز مدينة النجف الأشرف إلى خمسة محاور رئيسية، لضمان إنسيابية العمل وسرعة الاستجابة لمتطلبات الزيارة المليونية،مبيناً أن المحاور امتدت من جنوب مركز المدينة على الطريق ما بين قضاء المناذرة والنجف حتى شمالها وصولاً إلى مفرق الكفل الواقع على الطريق ما بين النجف وكربلاء، كما ضمت شارع نجف - كوفة شرق مركز المدينة ومقبرة وادي السلام شمال غربها.

وأوضح أن الخطة حظيت بإسناد من أمانة بغداد وبلدية البصرة لدعم الجهد البلدي خلال الزيارة.
 
وفي سياق متصل أظهرت آخر إحصائية لقسم الشعائر الحسينية والزيارات المليونية في ديوان محافظة النجف أن عدد المواكب الحسينية المسجلة ضمن خطة زيارة الأربعين بلغ أكثر من 1090 موكباً، بينها 28 موكباً من خارج العراق، معظمها إيرانية ولبنانية وخليجية، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمواكب المسجلة في القسم خلال هذا العام 7928 موكباً، تقدم خدماتها للزائرين في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية.

وفي محافظة الديوانية بيَّن الناطق الرسمي لهيئة المواكب الحسينية فيها الشيخ قاسم المنصوري ، أن الهيئة وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الساندة تستنفر جهودها لتقديم الخدمات الكافية لزوار الأربعينية، متوقعاً أن ينتهي الزخم في محافظة الديوانية عند مساء غدٍ الخميس بعد خدمة مشرفة استمرت لعدة أيام كشفت عن وحدة الشعب العراقي وتفانيه في أداء واجباته الوطنية والدينية والإنسانية، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مديرية المرور والتي جنَّبت الزوار التعرض للحوادث المرورية وحققت إنسيابية كبيرة في سير المركبات.

وإلى محافظة أربيل حيث أشار قائممقامها نبزعبد الحميد إلى أن اللجنة المخصصة للزيارة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة عملية استقبال الزوار بكفاءة والذي أسهم في تطوير آليات العمل والتنسيق مع الجهات المعنية عبر منفذ حاج عمران الحدودي، مشيراً إلى اعتماد خطة خدمية وصحية متكاملة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لضمان إنسيابية حركة الزائرين وراحتهم، مبيناً أن الخطة السنوية لاستقبال وإيواء الزائرين من خلال أربع محطات اثنتان رئيسيتان في المنفذ وبارك سامي عبد الرحمن في أربيل، إضافة إلى محطتين فرعيتين في كاني ماران بمنطقة كلي علي بك وسيطرة شيراوة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
Play
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
Play
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
Play
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
Live Talk
Play
Live Talk
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
Play
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
Play
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
Play
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
Play
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
Play
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
Play
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
علناً
Play
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
Play
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
Play
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
Play
العراق في دقيقة 29-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
Play
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-29
Live Talk
Play
Live Talk
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
Play
تقديم الريف العراقي بصورة عصرية - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
Play
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
Play
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
Play
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
Play
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
Play
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
علناً
Play
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
Play
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23

اخترنا لك
مواصلة تنفيذ مشروع شبكات المجاري والمعالجة في قضاء عَنّة بالأنبار
08:13 | 2026-07-30
مصرع وإصابة 12 شخصاً بحادث سير على طريق الدورة – اليوسفية السريع (صور)
08:08 | 2026-07-30
مجلس الديوانية يعلن ضبط مسؤول الحسابات بديوان المحافظة بتهم الرشوة والاختلاس
07:37 | 2026-07-30
حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
07:00 | 2026-07-30
من 170 إلى 250 ألفاً.. طلب نيابي لزيادة رواتب مستفيدي شبكة الحماية
06:45 | 2026-07-30
العدل تعلن نصب 240 كابينة اتصال في سجن التاجي المركزي
06:37 | 2026-07-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.