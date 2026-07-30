ارتفاع أعداد الزائرين الوافدين إلى العراق إلى أكثر من 2.8 مليون زائر

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية ما زالت تُنفذ بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والخدمية والساندة، لتأمين حركة الزائرين وتوفير أعلى مستويات الانسيابية عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة، بدعم مباشر من رئيس القائد العام للقوات المسلحة".وتابعت أن "القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة، بإشراف ومتابعة للزيارات المليونية، مع تكثيف الإجراءات التنظيمية والخدمية لمواكبة الزيادة المتصاعدة في أعداد الوافدين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وانسيابية عالية لحركة الزائرين طوال مدة الزيارة".