ديالى تقرر تعطيل الدوام يوم الأحد المقبل

قررت ، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان للمحافظة، "بناءً على توجيه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 2026/8/2 في المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة".

وعزا البيان ذلك "لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".