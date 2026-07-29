وزير النقل يصدر توضيحا عن "ملابسات" حفل توقيع اتفاق طريق التنمية

وقال الحسني في بيان، "حدثت يوم امس ملابسات فنية وبروتوكولية في إيجاد الصيغة الفضلى لتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع مع جمهورية الصديقة الأمر الذي أثار موجة مستغربة من التأويلات والافتراءات".وأضاف "ينبغي على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية والتحقق منها وسنمارس حقنا القانوني تجاه من تعرض لنا بالإساءة"، مردفا "من جانبنا كنا مستعدين وجاهزين واكملنا كافة التعديلات والمفاتحات الرسمية وأعربنا عن رغبتنا بإبرام مذكرة التفاهم لما تحمله من أهمية لبلادنا".ولفت وزير النقل "في النهاية نجحت مساعينا الهادفة إلى التوقيع حيث وقعت يوم امس بوقت لاحق مذكرة التفاهم الإطارية المعنية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي"، مضيفا "الجميع يعلم موقفنا الوطني الثابت من كل المشاريع التي تخدم والعراقيين ولا داعي للمزايدات، نعمل على تنفيذ هذا المشروع وفق التي لا تجعل من العراق هامشا في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة".