عدسة السومرية تواكب أجواء الزيارة.. الزحف مستمر من بغداد إلى كربلاء المقدسة (صور)

وشهدت الطرق المؤدية إلى توافد أعداد كبيرة من الزائرين، وسط انتشار المواكب الخدمية التي تقدم مختلف أنواع الدعم والخدمات، في مشهد يجسد قيم التكافل والتعاون خلال الزيارة المليونية.وتستمر الجهود الخدمية والأمنية والصحية لتأمين حركة الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، بالتزامن مع تزايد أعداد الوافدين من مختلف المحافظات باتجاه كربلاء للمشاركة في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).ادناه الصور: