التعليم تعلن إطلاق التقديم الى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اطلاق نافذة التقديم إلى استمارتي قناة تعديل الترشيح وقناة قبول طلبة خريجي السنة السابقة 2025/2024 للفروع كافة".ويستمر التقديم الإلكتروني عبر تطبيق (منصة قدم) او بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق 2026/8/23.وتوضيحا للطالب (المؤجل أو الراسب أو الملغي قبوله) الراغب بتعديل الترشيح فإن إجراءات التقديم تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني.رابط تنزيل منصة قدم على Google play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohesr.qudimرابط تنزيل منصة قدم على :https://apps.apple.com/us/app/منصة-قد-م/id6683306567