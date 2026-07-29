قائد الشرطة الاتحادية يوجه رسالة عبر السومرية الى زائري الاربعينية

وقال لـ ، "نطمأن جميع الزائرين المتجهين الى لاحياء الزيارة الاربعينية، بعدم وجود أي شيء يثير حفيظة الزائرين او حصول مخاوف معينة"، مبينا ان "الاستهدافات التي حصلت في مقرات بعيدة عن خط الزائرين".وأضاف ان "خطة الزيارة تنفذ وفق ما مرسوم لها"، مشيرا الى ان "جميع الطرق مؤمنة ومخدومة وفيها مواكب للخدمة ومفارز الطبية".وتابع "اشتركنا بالجهد الطبي من خلال سيارات الإسعاف التي لدينا كما اشتركنا بجهد خدمي لباصات النقل الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والجهد الهندسي في فتح الطرق وتأسيس الساحات والمرائب للعجلات التي تنقل الزائرين"، لافتا الى "اننا لم نسجل أي خرق حتى الان".