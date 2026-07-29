هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن "الاستمارة الإلكترونية لرغبات لم الشمل وتعديل الاستمارة وطباعة وصل التقديم تستمر لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم، عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية الحكومية التابعة لمكتب رئيس ، ومن خلال الرابط (اضغط هنا)".وأوضحت الهيئة أن "هذه الخدمات تأتي انسجاماً مع توجهاتها للتحول الرقمي وتبسيط إجراءات المعاملات على المواطنين، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها بعض المتقدمين لقرعة الإلكترونية".