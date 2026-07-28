مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح

نفى مصدر مطلع، الثلاثاء، الحديث عن رفض وزير النقل وهب التوقيع على اتفاق في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق عار من "، موضحا أن "الوزير هو أول من وقع على مذكرة التفاهم".

وكانت أنباء متداولة أشارت الى رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية في .

وأعلن علي فالح ، الثلاثاء، من العاصمة التركية أنقرة عن الاتفاق على إطلاق التنفيذ في .

و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من إلى وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول .