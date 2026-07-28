قادمون من إيران.. البصرة تستقبل أول دفعة زائرين بواسطة عبارات مائية

وقالت في بيان، ورد لـ ، إن "رصيف التابع للشركة العامة للنقل البحري استقبل أولى العبارات القادمة من ميناء خرمشهر، في إطار الخطة الخدمية الخاصة بموسم الزيارة الأربعينية".وأضافت أن "تفعيل خط بين وإيران يأتي بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للزائرين، فضلاً عن تخفيف الزخم الحاصل في المنافذ البرية خلال موسم الزيارة المليونية".وأشارت الوزارة إلى أن " للنقل البحري سخّرت إمكاناتها الفنية والإدارية لاستقبال الرحلات النهرية وتأمين انسيابية حركة الزائرين عبر رصيف العشار"، مؤكدة أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل وهب الحسني، وبالتنسيق مع الجهات الساندة، لضمان سرعة إجراءات الوصول وتحقيق أعلى معايير السلامة والخدمة للزائرين".