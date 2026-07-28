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قادمون من إيران.. البصرة تستقبل أول دفعة زائرين بواسطة عبارات مائية
محليات
2026-07-28 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9 شوهد
استقبل رصيف
العشار
في
محافظة البصرة
، اليوم الثلاثاء، أولى العبارات المائية القادمة من ميناء خرمشهر الإيراني، وعلى متنها أعداد من الزائرين المتوجهين لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).
وقالت
وزارة النقل
في بيان، ورد لـ
السومية نيوز
، إن "رصيف
العشار
التابع للشركة العامة للنقل البحري استقبل أولى العبارات القادمة من ميناء خرمشهر، في إطار الخطة الخدمية الخاصة بموسم الزيارة الأربعينية".
وأضافت أن "تفعيل خط
النقل النهري
بين
العراق
وإيران يأتي بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للزائرين، فضلاً عن تخفيف الزخم الحاصل في المنافذ البرية خلال موسم الزيارة المليونية".
وأشارت الوزارة إلى أن "
الشركة العامة
للنقل البحري سخّرت إمكاناتها الفنية والإدارية لاستقبال الرحلات النهرية وتأمين انسيابية حركة الزائرين عبر رصيف العشار"، مؤكدة أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل وهب الحسني، وبالتنسيق مع الجهات الساندة، لضمان سرعة إجراءات الوصول وتحقيق أعلى معايير السلامة والخدمة للزائرين".
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