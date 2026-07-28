تقدم مشروع مجاري ثلاث مدن في بابل بنسبة إنجاز تتجاوز المخطط

وذكرت المديرية في بيان، أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 33%، فيما كانت النسبة المخطط لها 21%، مبينة أن ذلك يعكس سرعة وتيرة العمل وكفاءة الكوادر الهندسية والفنية المشرفة على التنفيذ.وأضافت أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ محطات رفع وشبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المحافظة.وأكدت المديرية استمرار متابعة مراحل التنفيذ لضمان إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة، بما يسهم في تطوير خدمات البنى التحتية لأهالي مدن القاسم والمدحتية والهاشمية.