التربية تصدر قراراً يخص الطلبة "المعاقين بدنياً"

وذكر بيان للوزارة، انه "حرصا على مستقبل الطلبة من ذوي الإعاقة، وإيمانا بحقهم في مواصلة التعليم والاندماج المجتمعي، / العام والأهلي والأجنبي تقرر جواز قبول الطلبة المعوقين بدنيا ممن تجاوزوا السن النظامية في الصف الأول المتوسط والرابع الإعدادي (العام والمهني) في المدارس الثانوية النهارية".ادناه الوثيقة: