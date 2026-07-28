النفط توضح عبر السومرية أسباب ازمة زيت الغاز (الكاز)

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم فرهود لـ ، ان "زيادة الاستهلاك بشكل كبير في موسم الذروة الصيفية سواء من قبل محطات الكهرباء خصوصا مع انخفاض كميات تجهيز الغاز المستورد حاليا او المولدات الاهلية التي تم مضاعفة كميات تجهيزها او السيارات خصوصاً مع حلول ايام الزيارة الأربعينية، أدى الى قلة الكاز في بعض المحطات".وأضاف ان " تبذل اقصى جهودها لتشغيل بطاقاتها الانتاجية القصوى وزيادة كميات الانتاج وتعظيم انتاج زيت الغاز لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك"، مشيرا الى ان "قرارا صدر مؤخرا من لاستيراد كميات من زيت الغاز لسد الحاجة".