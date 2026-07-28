التربية تبدأ قريبا بتقييم المدارس الاهلية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تعتزم إجراء تقييم شامل للمؤسسات التعليمية الأهلية في والمحافظات، من خلال للتربية وأجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي، لمتابعة نسب النجاح التي حققتها في الامتحانات النهائية خلال العام الدراسي 2025 ــ 2026، بهدف الوقوف على مستوى أدائها العلمي وتعزيز جودة التعليم فيها".وأوضح أن "التقييم سيستند إلى دراسة نسب النجاح النهائية لكل مؤسسة تربوية أهلية وتشخيص نقاط القوة والضعف في أدائها، فضلاً عن توجيه إدارات المدارس التي لم تحقق نسب نجاح جيدة"، لافتاً إلى أن "نتائج هذا التقييم ستكون من بين المعايير المعتمدة في تجديد الإجازات السنوية الخاصة بكل مدرسة".وأضاف أن "الوزارة ستتابع أيضاً واقع البنى التحتية الخاصة بالمؤسسات التعليمية الأهلية"، مؤكداً أن "أي مدرسة يثبت عدم التزامها بالشروط والضوابط المعمول بها بموجب القانون ستكون عرضة للإغلاق".وأشار إلى أن "الوزارة ألزمت المؤسسات المذكورة بإشراك ملاكاتها التدريسية من المحاضرين في دورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية في مجالي التدريس والمناهج التربوية لمواكبة متطلبات العملية التربوية ورفع مستوى الأداء داخل المدارس"، موضحا أن "الوزارة شددت كذلك على منع التصوير داخل المدارس وإظهار السلوكيات التي لا تليق بمكانة المعلم والمدرس ودورهما التربوي".وبين أن "أي مؤسسة تعليمية أهلية تثبت مخالفتها للتعليمات الوزارية ستخضع للإجراءات والمحاسبة وفق الضوابط المعتمدة".