Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
منح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الجامعات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التربية تبدأ قريبا بتقييم المدارس الاهلية

محليات

2026-07-28 | 03:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التربية تبدأ قريبا بتقييم المدارس الاهلية
114 شوهد

السومرية نيوز – محلي
تستعد وزارة التربية، لإجراء تقييم شامل للمؤسسات الأهلية في بغداد والمحافظات استناداً إلى نسب النجاح المتحققة خلال العام الدراسي 2025 ــ 2026.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة تعتزم إجراء تقييم شامل للمؤسسات التعليمية الأهلية في بغداد والمحافظات، من خلال المديريات العامة للتربية وأجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي، لمتابعة نسب النجاح التي حققتها في الامتحانات النهائية خلال العام الدراسي 2025 ــ 2026، بهدف الوقوف على مستوى أدائها العلمي وتعزيز جودة التعليم فيها".
وأوضح أن "التقييم سيستند إلى دراسة نسب النجاح النهائية لكل مؤسسة تربوية أهلية وتشخيص نقاط القوة والضعف في أدائها، فضلاً عن توجيه إدارات المدارس التي لم تحقق نسب نجاح جيدة"، لافتاً إلى أن "نتائج هذا التقييم ستكون من بين المعايير المعتمدة في تجديد الإجازات السنوية الخاصة بكل مدرسة".
وأضاف أن "الوزارة ستتابع أيضاً واقع البنى التحتية الخاصة بالمؤسسات التعليمية الأهلية"، مؤكداً أن "أي مدرسة يثبت عدم التزامها بالشروط والضوابط المعمول بها بموجب القانون ستكون عرضة للإغلاق".
وأشار إلى أن "الوزارة ألزمت المؤسسات المذكورة بإشراك ملاكاتها التدريسية من المحاضرين في دورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية في مجالي التدريس والمناهج التربوية لمواكبة متطلبات العملية التربوية ورفع مستوى الأداء داخل المدارس"، موضحا أن "الوزارة شددت كذلك على منع التصوير داخل المدارس وإظهار السلوكيات التي لا تليق بمكانة المعلم والمدرس ودورهما التربوي".
وبين أن "أي مؤسسة تعليمية أهلية تثبت مخالفتها للتعليمات الوزارية ستخضع للإجراءات والمحاسبة وفق الضوابط المعتمدة".

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
Play
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
Play
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
Live Talk
Play
Live Talk
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
Play
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
Play
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
Play
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
Play
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
Play
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
علناً
Play
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
Play
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
Play
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
Play
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
Live Talk
Play
Live Talk
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
Play
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
Play
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
Play
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
Play
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
Play
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
علناً
Play
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
Play
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23

اخترنا لك
محافظة جديدة تعطل الدوام الاحد المقبل
07:15 | 2026-07-28
قريبا.. اجازات السوق عبر منصة ذكية
06:00 | 2026-07-28
النفط توضح عبر السومرية أسباب ازمة زيت الغاز (الكاز)
04:56 | 2026-07-28
9 إجراءات في بغداد بشأن الزيارة الاربعينية
04:08 | 2026-07-28
المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين
04:06 | 2026-07-28
المرور تتوعد سائقي المركبات الذين لا يحملون إجازات تتناسب مع نوع المركبة
03:08 | 2026-07-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.