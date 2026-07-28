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بالصورة.. النزاهة تضبط مليارين و(500) مليون دينار بمنزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين

محليات

2026-07-28 | 02:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالصورة.. النزاهة تضبط مليارين و(500) مليون دينار بمنزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين
330 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مليارين و(500) مليون دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين، فيما أشار الى ان العملية أسفرت عن كشف ستة عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجة المتهم.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فريقاً من مكتب صلاح الدين تمكَّن من ضبط مليارين و500 مليون دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين"، مبينة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن كشف ستة عقاراتٍ في مجمعاتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته".
وأضاف ان "المُتَّـهم موقوفٌ حالياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إحدى القضايا التي تحقق فيها الهيئة، تتعلق بقيام قسم الحسابات في المُحافظة بصرف وتنظيم صكٍّ مسحوب من مصرف الرافدين؛ بذريعة صرف مستحقاتٍ وفروقاتٍ لمُوظٌّفي المُحافظة، في حين إنَّ معاملة الصرف تضمَّنت وصولاتٍ وهميَّة"، مشيرة الى ان "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبالغ والمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة".
 
 
 
 
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