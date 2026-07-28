بالصورة.. النزاهة تضبط مليارين و(500) مليون دينار بمنزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "فريقاً من تمكَّن من ضبط مليارين و500 مليون دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة "، مبينة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن كشف ستة عقاراتٍ في مجمعاتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته".وأضاف ان "المُتَّـهم موقوفٌ حالياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إحدى القضايا التي تحقق فيها الهيئة، تتعلق بقيام في المُحافظة بصرف وتنظيم صكٍّ مسحوب من ؛ بذريعة صرف مستحقاتٍ وفروقاتٍ لمُوظٌّفي المُحافظة، في حين إنَّ معاملة الصرف تضمَّنت وصولاتٍ وهميَّة"، مشيرة الى ان "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبالغ والمضبوطات، وعرضه على المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة".