الأنبار تطالب مكتب رئيس الوزراء بإلغاء قرار لمجلس بابل (وثيقة)

وبحسب وثيقة أدناه نصها، أن " اصدر قرارا يتضمن اضافة مقطاعات واقعة ضمن حدود قضاء الصمود في ".وأضافت الوثيقة أن هذه "المقاطعات ثابتة ومؤشرة رسميا منذ عشرات السنين بموجب الخرائط الادارية المعتمدة والسجلات والقيود العقارية".أدناه نص الوثيقة..