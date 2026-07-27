الكهرباء: باشرنا بإلغاء الاستثناءات غير المبررة من القطع المبرمج

وقال وزير الكهرباء علي سعدي وهيب خلال استضافته في ، ان "واقع المنظومة انخفض إلى 22 ألف ميغاواط"، مبينا ان "محدودية الوقود وارتفاع الأحمال والاختناقات أبرز تحديات استقرار المنظومة".وأضاف ان "الوزارة تتعامل مع التحديات بمسؤولية عالية من خلال تنفيذ إجراءات آنية وخطط استراتيجية"، لافتا الى "المضي في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والمتورطين بالفساد".واكد ان "الوزارة شرعت بإجراءات إصلاحية مهمة من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة من القطع المبرمج وتفعيل خلية متابعة ميدانية"، موضحا ان "وزارة الكهرباء لن تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ بل تعتمد الواقعية في تشخيص التحديات والعمل الميداني في معالجتها".