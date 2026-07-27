هيئة الاعلام والاتصالات توجه انذاراً لـ أبو حبيب الصافي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات، وبناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيئة المتضمن تصريحكم في برنامج (سوشل لايت) الذي بث عبر الفضائية في ٢٠٢٦/٧/١٧ ، الساعة ( ١٠:٠٠) مساء، والذي عُد مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة تحديداً في المادة الآتية :الباب الثاني / المادة (۲) اللياقة والآداب والذوق العام.لذلك تقرر إنذاركم بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، والابتعاد عن التصريحات غير اللائقة".